Des policiers à pied, à cheval, à vélo, à moto et sur l’eau pour le G8 et le G20

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les corps de police de Toronto, de Peel, la GRC, la Police provinciale de l'Ontario et les forces canadiennes seront déployés et armés jusqu'aux dents sur les différents sites stratégiques de la Ville Reine et de Huntsville.

Le Groupe intégré de la sécurité a dévoilé jeudi à Toronto les mesures, qui seront prises pour assurer la sécurité lors des sommets du G8 et du G20 à la fin du mois.

Des canons soniques à fort décibel seront utilisés. La police de Toronto en a acheté quatre, qui seront employés pour la première fois en Amérique du Nord lors du Sommet du G20 à Pittsburgh l'an dernier. Les policiers insistent auprès des médias pour que ces canons soniques soient présentés non pas comme des armes, mais comme des « outils de communication ». Ils promettent que l'emploi de sons stridents sera limité à des périodes de deux à cinq secondes avant la diffusion de messages destinés aux manifestants.

Photo : Radio-Canada/Claudine Brûlé

L'escouade antiémeute sera mobilisée à pied ou à cheval. Les agents seront armés de matraques, de bouclier et de poivre de Cayenne.

L'escouade canine sera utilisée essentiellement pour détecter d'éventuels explosifs et armes à feu. Les unités spécialisées dans les armes chimiques et biologiques seront également mises à contribution.

L'unité marine de la police de Toronto assurera la sécurité sur le lac Ontario et à proximité de l'aéroport Billy Bishop, situé sur les îles de Toronto. L'accès au débarcadère de l'aéroport sera limité tout comme l'entrée ouest du chenal qui mène dans la rade devant le centre-ville.

L'armée canadienne et la police de Peel assureront la sécurité dans le secteur de l'aéroport Pearson. Les militaires seront également présents à Huntsville, lieu où se tiendra le Sommet du G8.

Le périmètre de sécurité

Quant au périmètre de sécurité délimité par une barrière au centre-ville de Toronto, il sera défendu par des policiers à pied et en vélo.

Des points d'entrée permettront de contrôler l'identité des résidents et des gens qui travaillent dans le périmètre. Deux files distinctes se formeront à chaque point d'entrée : une réservée aux gens munis d'une carte d'identité spéciale et une pour ceux qui n'en ont pas. L'accès au périmètre sera limité, mais pas impossible, selon les policiers. Des cartes d'identité seront exigées et des questions précises seront posées à ceux qui tentent d'accéder au périmètre.

Toutes ces mesures représentent un aperçu de l'important dispositif de sécurité qui sera mis en place pour la tenue des deux sommets internationaux, mais le Groupe intégré de la sécurité n'a évidemment pas dévoilé son modus operandi.