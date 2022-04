Hearst se prononce sur la gestion des ressources forestières

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le nouveau cadre de gestion proposé par l'Ontario prévoit entre autres la création de sociétés locales de gestion forestière, qui seraient responsables de l'attribution des droits de coupe sur les terres de la Couronne.

Pour Jocelyn Blais, la proposition est une « bouée de sauvetage » pour l'économie du Nord : « On veut survivre, on est des gens qui veulent rester dans le Nord, on a beaucoup de ressources, donc il faut trouver les mécanismes pour que ça arrive »

Le directeur général de la corporation de développement économique de Hearst, Daniel Sigouin, voit de bonnes choses dans le document. Il souhaite que les idées proposées à Hearst soient prises en compte dans la version définitive.

Selon Mark Spears, qui dirige le groupe mandaté pour recueillir les impressions des citoyens, explique que le projet actuel créerait un meilleur accès au bois pour toutes les entreprises et permettrait aux communautés d'avoir un mot à dire sur la façon dont les ressources sont gérées.

Trois autres communautés seront consultées sur ce projet au cours des prochains jours: le 3 juin - Timmins

le 8 juin - Pembroke

le 10 juin - North Bay

À l'heure actuelle, les grandes entreprises forestières détiennent des permis d'exploitation et paient des prix déterminés par la province. Les entités indépendantes de gestion proposée par la province auraient leur propre conseil d'administration et seraient responsables de vendre aux enchères le bois des terres de la Couronne à l'industrie forestière.

Même si la plupart des grandes entreprises ne voient pas d'un bon oeil la proposition du gouvernement, tous s'entendent pour dire qu'une nouvelle approche est nécessaire pour relancer le secteur forestier de la province.