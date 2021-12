Le centre-ville de Toronto fortifié pour le Sommet du G20

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les autorités dévoilent le périmètre de sécurité et préviennent que la circulation sera difficile au centre-ville de Toronto lors du Sommet du G20.

Les autorités dévoilent le périmètre de sécurité en prévision du Sommet du G20 au centre-ville de Toronto, en juin.

La construction de la clôture de sécurité, semblable à celle utilisée lors du Sommet des Amériques de Québec en 2001, commencera le 7 juin et se poursuivra 24 h sur 24 h.

La ligne jaune représente le tracé de la clôture de sécurité. La zone bleue fera l'objet d'une importante surveillance policière. Les allées et venues seront contrôlées par les policiers. Photo : Groupe intégré de la sécurité du G8 et du G20

Cette clôture sera fermée le 25 juin en soirée, à la veille de l'arrivée des chefs d'État, mais la police n'exclut pas de restreindre l'accès à ce périmètre plus tôt. Les Torontois qui devront se rendre à l'intérieur de cette zone sécurisée devront présenter une carte d'identité spéciale ou patienter à l'un des points de contrôle et expliquer en détail le motif de leur présence.

Circulation fortement perturbée

La circulation sera limitée sur les autoroutes 427 et Gardiner, les 26 et 27 juin. Les autorités suggèrent l'utilisation du transport en commun, car elles préviennent que la circulation sera difficile au centre-ville.

Les sentiers souterrains PATH seront inaccessibles durant le sommet et les règlements de stationnement seront strictement appliqués.

La gare Union, fréquentée par 180 000 passagers chaque jour en moyenne, restera ouverte. Les sorties menant à la rue Front seront toutefois condamnées.

Les policiers assurent qu'ils respecteront le droit de manifestation et qu'ils « traiteront les manifestants de façon mesurée, équilibrée et appropriée selon les circonstances ». Le surintendant Tom Russell, de la police de Toronto, a déclaré que les autorités reconnaissent que le droit de manifester ne s'applique pas uniquement à la zone désignée pour les manifestants, qui est située à 2,5 km du Palais des congrès du Toronto métropolitain, où se réunira le G20. Il souligne que cette zone permet simplement de faciliter les contacts entre la presse et les manifestants.

Vandalisme bancaire

Cette conférence de presse survient alors qu'un homme sera vraisemblablement accusé de méfait relativement aux graffitis anti-G20 qui ont été dessinés dans la nuit de jeudi à vendredi sur des guichets automatiques au centre-ville de Toronto. Les policiers croient qu'un autre individu a été impliqué dans ces actes, qui surviennent une semaine et demie après que le groupe FFFC ait revendiqué l'incendie dans une succursale de la Banque Royale du centre-ville d'Ottawa.