La police n’exclut pas l'utilisation de canons soniques pour disperser les manifestants du G20

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les autorités policières confirment qu'elles auront quatre canons soniques à leur disposition lors du sommet du G20 à Toronto et qu'elles y auront recours au besoin.

Un canon sonique est un appareil qui peut émettre un son très strident sur une distance pouvant aller jusqu'à 1,5 kilomètre pour inciter les manifestants à se disperser.

L'arme a notamment été développée pour repousser les pirates somaliens. Le sergent Léo Monbourquette, de la GRC, précise qu'à sa connaissance, le canon sonique sera utilisé pour communiquer avec la foule.

Le précédent de Pittsburgh

Mais l'arme policière a été utilisée pour la première fois en Amérique du Nord lors du Sommet du G20 à Pittsburgh, l'an dernier. Si la GRC parle de l'appareil comme d'un outil pour communiquer, la police de Toronto, elle, n'exclut pas l'utilisation des hautes fréquences au coeur du centre-ville de Toronto. « Pas plus de 2 à 5 secondes », précise la porte-parole Meaghan Gray.

L'Association canadienne des droits de la personne s'oppose à l'utilisation de canons soniques lors du Sommet du G20. L'avocate Nathalie Desrosiers parle d'une tentative d'intimidation des manifestants. Elle craint que les manifestants pacifiques soient pénalisés à cause des gestes illégaux de certains.

Le conseiller municipal du centre-ville, Adam Vaughan, est plus ambivalent. Il laisse entendre que cette arme pourrait être nécessaire, alors qu'un groupe qui a revendiqué l'incendie d'une banque à Ottawa a promis d'être présent à Huntsville et à Toronto lors des sommets du G8 et du G20.