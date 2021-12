Cellule terroriste de Toronto : Fahim Ahmad plaide coupable

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Fahim Ahmad, un membre de la cellule qui planifiait des attentats en Ontario en 2006, a reconnu sa culpabilité la semaine dernière en Cour supérieure à Brampton. Le jury en a été informé lundi, mais un interdit de publication nous interdit d'en dire davantage.

Fahim Ahmad, 25 ans, a enregistré son plaidoyer au milieu du dernier procès lié aux 18 de Toronto. Deux autres hommes, Steven Chand et Asad Ansari, sont également accusés dans le cadre de ce procès. Le juge Fletcher Dawson a toutefois demandé aux jurés de ne pas prendre en compte le plaidoyer de Fahim Ahmad lorsqu'ils délibéreront sur les causes des deux autres accusés.

Les trois hommes étaient accusés d'avoir pris part aux activités d'un groupe terroriste. Fahim Ahmad était aussi accusé d'avoir chargé des personnes à se livrer à une activité au profit d'un groupe terroriste et d'une infraction relative aux armes. On ignore les chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé coupable.

Plus tôt dans le procès, Ahmad avait été décrit comme le dirigeant de la cellule terroriste et l'instigateur de deux camps d'entraînement pour évaluer les aptitudes des recrues. Le tribunal s'est fait dire que Ahmad planifiait l'attaque du Parlement, du réseau d'électricité et des centrales nucléaires.