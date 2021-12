La réforme de l’éducation sexuelle dans un cul-de-sac

Prenez note que cet article publié en 2010 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le gouvernement de l'Ontario fait marche arrière à propos de sa réforme de l'éducation sexuelle des jeunes de l'élémentaire.

De nombreux parents, notamment du système catholique, s'opposaient aux changements qui devaient entrer en vigueur en septembre.

Les opposants, dont l'évangéliste Charles McVety, dénonçaient notamment le fait que les élèves de la 3e année auraient eu droit à des leçons sur l'orientation sexuelle, que les élèves de 6e année auraient entendu parler de masturbation et que les jeunes de 13 et 14 ans auraient reçu de l'information sur le sexe anal et la fellation.

Des membres de la communauté musulmane avaient également exprimé leur inconfort envers le nouveau programme. Ils soutenaient que l'enseignement de la sexualité doit se faire à la maison, selon les valeurs familiales.

Le premier ministre McGuinty indique maintenant que les changements seront reportés à une date indéterminée, afin de donner le temps au gouvernement de mieux consulter les parents.

Volte-face express

Cette volte-face survient moins de 24 h après que le premier ministre eut déclaré que les écoles catholiques, qui sont subventionnées par la province, ne seraient pas exemptées.

Le gouvernement McGuinty a déjà deux dossiers chauds entre les mains: la taxe de vente harmonisée et la bataille avec les pharmaciens au sujet de la réforme de l'assurance médicament. Mettre fin à la grogne sur l'éducation sexuelle pour le moment lui permet de ne pas trop gaspiller son capital politique, à moins de 18 mois de la prochaine élection.