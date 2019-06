Entente entre Malartic et Rivière-Héva

À couteaux tirés depuis quelques mois, les municipalités de Rivière-Héva et de Malartic étaient condamnées à s'entendre pour respecter le schéma de couverture de risque de la MRC de la Vallée-de-l'Or. C'est d'ailleurs la MRC qui est intervenue pour résoudre l'impasse dans ce dossier.

Les deux municipalités ont finalement conclu une entente de 5 ans pour la desserte du service d'incendie. Rivière-Héva déboursera 13 000 $ par année à Malartic pour la couverture incendie sur une partie de son territoire.

« On vient de passer à autre chose, parce que c'est un dossier qui minait beaucoup l'ambiance dans ce secteur-là. C'est une entente qui offre une couverture dans les TNO [territoires non organisés] et dans les quatre premiers kilomètres entre Malartic et Rivière-Héva. Donc, on parle de cinq interventions ou 20 heures. Si on va au-delà de ça, bien il aura des frais supplémentaires », explique le président du comité de schéma de couverture de risque et maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte.

Rivière-Héva et Malartic n'ont pas suffisamment d'effectifs pour être pleinement autonomes. Chaque municipalité devra ainsi prêter main-forte à l'autre en cas de besoin. Le maire de Rivière-Héva, Réjean Guay, est satisfait de l'entente. « Ça ne change rien par rapport aux comptes ou aux relevés taxes pour le service incendie. Aussi, ça représente une sécurité pour le secteur du lac Mourier et le premier quatre kilomètres de Malartic à Rivière-Héva. Ils vont être protégés. »

Le maire de Malartic, André Vezeau, abonde dans le même sens. « Je suis content, parce qu'on va passer à autre chose. On va mettre des énergies sur autre chose. »

Les deux municipalités doivent maintenant s'entendre sur le dossier du service des loisirs, qui n'est toujours pas réglé.