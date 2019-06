Pluie d'appuis pour le projet de Montréal

Montréal bénéficie d'un autre appui dans son projet de réaménager l'échangeur Turcot : celui des députés du Parti québécois.

Pour le porte-parole du PQ en matière de transports, Stéphane Bergeron, le projet de la Ville de Montréal évitera qu'on enclave et divise les quartiers. De plus, la structure circulaire en hauteur que suggère la Ville de Montréal réduira l'achalandage automobile, fait encore valoir Richard Bergeron.

« Dans l'ensemble, c'est un projet qui nous apparaît mériter l'attention du ministère », affirme Stéphane Bergeron.

Stéphane Bergeron critique l'attitude du ministère des Transports dans ce dossier. Le porte-parole péquiste en matière de transports affirme que le ministère travaille en vase clos et qu'il reste sourd aux attentes et aux revendications du milieu, notamment celles exprimées par la Ville et celles entendues durant les audiences publiques.

Jeudi, en entrevue à RDI, le maire de Montréal Gérald Tremblay a expliqué qu'il ne pouvait pas en dire davantage sur ce que coûterait le projet montréalais parce que l'expertise nécessaire pour effectuer pareils calculs se trouve au ministère des Transports.

« Si j'avais dépensé vingt millions de dollars pour payer des ingénieurs pendant six mois à cette fin, on m'aurait critiqué », a protesté le maire Tremblay.

Le maire de Montréal a néanmoins reconnu que son projet nécessiterait 18 mois de plus de travaux de construction, ce qui porterait à l'an 2019 l'achèvement de l'échangeur Turcot. Durant les travaux, a expliqué le maire, il y aurait moyen de créer des voies de contournement.

Un projet chéri par quantité de gens...

Montréal n'a pas que l'appui du PQ pour son projet : les partis d'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal et des groupes communautaires y sont aussi favorables. De plus, des experts tels que l'urbaniste Jean Décarie et la professeure de l'UQAM Florence Junca-Adenot, ont aussi encensé le projet de l'administration Tremblay, qui est moins gros que celui élaboré par Québec et doté de plus d'espaces verts.

Rappelons que la Ville de Montréal a dévoilé mercredi son projet pour refaire l'échangeur Turcot. Le scénario de Montréal est différent de celui qu'a préparé le ministère des Transports du Québec.

La ministre des Transports, Julie Boulet, doit rencontrer le maire Tremblay sous peu. Il revient au ministère des Transports de trancher sur ce qui sera entrepris.

La délicate question des coûts

Dans le projet présenté mercredi, la Ville de Montréal n'offre aucun indice sur ce que coûterait l'échangeur, advenant que Québec opte pour le scénario montréalais. Des coûts évalués à quelque 6 milliards de dollars sont évoqués en coulisse pour le plan montréalais de réfection, alors que le projet élaboré par les fonctionnaires de Québec pourrait coûter 2,5 milliards de dollars.

Jeudi, le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, a fait part de ses appréhensions, critiquant notamment le fait que le projet montréalais aurait pour effet de réduire la circulation sur l'échangeur. Raymond Bachand souligne que 30 000 camions empruntent chaque jour l'échangeur. En vertu du plan de Montréal, l'éventuel échangeur comporterait une voie de moins que celui imaginé par Québec.

Un échangeur usé à la corde...

Le complexe de l'échangeur Turcot est si vétuste qu'il en coûte en moyenne 20 millions de dollars par année pour l'entretenir. Cette année seulement, 30 millions de dollars sont consacrés à le réparer. Construit en 1967, l'échangeur Turcot, qui relie les autoroutes 20, 15 et 720 en plein coeur de Montréal, a achevé sa durée de vie utile.