Finkelstein : un cas controversé

Le Cinéma du Parc présente à compter de vendredi American Radical : The Trials of Norman Finkelstein. Ce documentaire trace le portrait d'un homme de principes jusqu'à l'intransigeance, en donnant la parole autant à ses partisans qu'à ses détracteurs.

Cette figure controversée de la vie politique mondiale est née de parents qui ont survécu aux camps nazis. Norman Finkelstein a écrit cinq livres controversés, dont The Holocaust Industry (L'industrie de l'holocauste). Professeur de sciences politiques, M. Finkelstein est en croisade depuis 1982. Son objectif : dénoncer l'utilisation de l'Holocauste par Israël pour justifier les crimes commis en Palestine.

Les réalisateurs ont suivi Norman Finkelstein partout dans le monde. American Radical montre un homme vénéré par les uns et haï par les autres. Ami de Noam Chomsky, il est interdit de séjour en Israël. C'est le portrait d'un penseur libre, d'un provocateur, d'un homme seul qui a sacrifié sa vie à une cause.

La presse internationale a salué le film.

Un portrait incroyablement fort.[[citation auteur="The Fronline Club, Londres" ]]

Personnage provocant, parfois excessif, mais d'une authentique pertinence politique et intellectuelle, Finkelstein méritait ce film.[[citation auteur="Panorama Cinéma" ]]

Un des documentaires qui ont fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, un portrait fascinant qui marche sur la corde raide sans perdre l'équilibre.[[citation auteur="The Jerusalem Jewish Film Festival" ]]

Les cinéastes offrent un point de vue très équilibré d'une personnalité quelque peu perturbée.[[citation auteur="Judy Marx, The Atlanta Jewish Film Festival" ]]

Ce documentaire a gagné le Prix du public au Underground Chicago Film Festival en 2009. De plus, il a été projeté en sélection officielle dans de nombreux festivals, dont Toronto, Jérusalem, Amsterdam, Beyrouth et Montréal.

American Radical : The Trials of Norman Finkelstein a été réalisé par David Ridgen et Nicolas Rossier, en numérique. Il sera projeté en version originale anglaise.

