Le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean a dû embaucher plus d'une centaine de nouveaux employés l'année dernière pour remédier aux départs à la retraite et au roulement de personnel.

Les départs à la retraite et les nouvelles exigences des jeunes travailleurs entraînent d'importants mouvements de personnel au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au cours des deux dernières années, le Centre jeunesse a dû embaucher près de 170 personnes, ce qui représente 27 % de son personnel.

Le directeur des services professionnels du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc Thibeault, explique que l'embauche de personnel représente un travail considérable pour son organisation. Par exemple, 260 candidats ont été rencontrés en entrevue pour recruter les 170 nouveaux employés.

Le Centre jeunesse de la région confie maintenant l'évaluation des candidats à une firme privée, d'autant plus que le rythme de remplacement de personnel devrait se maintenir pendant encore cinq ans. « On n'est pas en pénurie présentement, mais il n'y a pas trop de ressources dans notre région », indique le directeur des services professionnels, Marc Thibeault.

Perte d'expertise

Le roulement du personnel en raison de l'exigence de la tâche et les départs à la retraite font en sorte que l'expertise se perd. « Les jeunes nous le disaient parfois que cela leur manquait. Lorsque dans une équipe le plus ancien a un an et demi d'ancienneté pour faire de l'intervention, c'est difficile », souligne Marc Thibeault. Le gouvernement du Québec a donc accordé 400 000 $ pour un programme de mentorat au Centre jeunesse de la région.

La présidente du Syndicat des travailleurs du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Louise Thibault, espère que le programme de mentorat, qui est à l'essai, aidera les employés actuellement submergés par la tâche.