Sous le Soleil exactement

La mission scientifique de l'observatoire orbital SDO de la NASA commence. L'engin de 3,2 tonnes en orbite à quelque 35 000 km de la Terre depuis février a renvoyé une série d'images d'une précision inégalée à ce jour.

Certaines photos montrent des détails d'une grande précision comme l'éjection de matière d'une tache solaire. D'autres montrent de très près l'activité à la surface de l'étoile.

Le satellite a aussi réalisé ses premières mesures des éruptions solaires.

Ces premières images montrent un Soleil très dynamique comme nous ne l'avons jamais vu en 40 ans de recherche solaire. Richard Fisher, NASA

Cette mission de cinq ans, d'un coût de plus de 850 millions de dollars, permettra de mieux comprendre le fonctionnement interne du Soleil et de son champ magnétique en captant des milliers d'autres images et de nombreuses données.

SDO prend en quelque sorte la relève de la sonde SOHO, qui étudie le Soleil depuis 1995 et qui a permis de confirmer que les taches solaires se déplacent plus vite à l'équateur.

L'observateur doit entre autres déterminer la durée du prochain cycle du Soleil (qui dure en moyenne 11 ans) et établir quand les vents solaires chargés de particules à haute énergie frapperont la Terre.

Ces vents perturbent le fonctionnement des satellites et des systèmes de distribution électrique et peuvent même être dangereux pour la station spatiale.

L'observatoire aidera aussi à comprendre si une longue inactivité solaire cause un refroidissement climatique sur Terre, une théorie de plus en plus populaire parmi les scientifiques.