Le cellulaire au centre des transactions

Selon un rapport de la firme Deloitte, les consommateurs profiteront des changements qui bouleversent l'industrie des cartes de crédit.

D'après les données du rapport, Nouvelle orientation du secteur des cartes de crédit, ce secteur est passé de l'un des secteurs d'activité de prêt les plus rentables à l'un des moins rentables.

« Le secteur se trouve à un tournant décisif. Les émetteurs avisés profiteront de la nouvelle dynamique du marché pour innover, lancer de nouveaux produits et améliorer les relations avec les consommateurs et les commerçants. Ainsi, une nouvelle génération de services de cartes et de paiement verra le jour, dont beaucoup profiteront directement aux consommateurs canadiens », explique Martin Castonguay, associé et leader du secteur des institutions financières pour Deloitte.

Ce constat est fait au moment où le gouvernement fédéral a rendu public récemment le Code de conduite destiné à l'industrie canadienne des cartes de crédit et de débit.

Aperçu des changements à venir

Fusion des cartes de crédit et des comptes bancaires

Les émetteurs de cartes de crédit pourraient offrir des services de dépôt en permettant aux consommateurs de payer d'avance leur carte de crédit, de toucher des intérêts sur leur dépôt ou de bénéficier de modalités de crédit plus avantageuses.

Création de plateforme de paiement à l'aide de sites de réseautage social et d'assistants numériques

Les achats en ligne se feraient grâce à divers mécanismes comme le lancement d'une devise virtuelle. Utilisation de micropaiement pour remplacer les systèmes de paiement local comme Interac.

Utilisation des téléphones cellulaires pour effectuer des paiements

Les modes de paiement électronique, comme les téléphones cellulaires, seront utilisés pour les transferts de personne à personne, les opérations aux points de vente et le commerce mobile.

Augmentation des programmes de fidélisation entre les émetteurs de cartes et les détaillants

À l'instar du Royaume-Uni, les consommateurs verront les émetteurs de cartes commencer à s'associer à des détaillants pour offrir des offres ciblées.

Utilisation accrue de cartes prépayées pour les paiements récurrents

Le concept de paiement à l'avance associé aux cartes prépayées (par rapport au concept des cartes de crédit qui consiste à payer plus tard) est en pleine croissance comme moyen d'attribution de primes ou d'avantages à certaines catégories de consommateurs.

Augmentation des caractéristiques de sécurité visant à prévenir la fraude

L'implantation de caractéristiques de sécurité comme les cartes de crédit à puce se généralisera et permettra de réduire la fraude.

Sensibiliser les consommateurs à la gestion responsable des dettes

Les émetteurs de cartes de crédit adopteront notamment de nouvelles approches pour sensibiliser les consommateurs à la gestion responsable des dettes.

Disparition de cartes de crédit

Certains émetteurs abandonneront ce secteur tandis que de nouveaux acteurs dans le marché, en particulier des détaillants et des fournisseurs de portefeuilles électroniques feront leur entrée dans le marché.