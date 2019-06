Compétent et intègre, selon ses collègues

Me Gatien Fournier, un libéral de la région de l'Outaouais, est assermenté sans la présence des médias, tandis que ses collègues mettent en valeur ses qualités.

Me Gatien Fournier a été assermenté juge, mercredi, au palais de justice de Hull, sans la présence des médias. Ses proches et ses anciens collègues ont souligné sa compétence et son intégrité.

Sa nomination a fait la manchette parce qu'il a été membre de l'exécutif de l'Association libérale de la région de l'Outaouais, une information confirmée par la députée de Hull, Maryse Gaudreault.

Les personnes présentes à l'assermentation s'entendent toutefois pour dire que, même s'il n'avait pas eu de liens politiques, il aurait quand même été nommé juge.

« C'est un collègue, comme je vous dis, compétent, qui pratique depuis plusieurs années, dans plusieurs domaines, puis c'est un très bon choix », soutient la conseillère municipale de Gatineau Patsy Bouthillette, ancienne collègue de Gatien Fournier.

Le représentant du bâtonnier du Québec, Gérald Tremblay, a de son côté déclaré que Gatien Fournier est un homme d'une grande intégrité et que le système de nomination des juges au Québec un des meilleurs au monde.