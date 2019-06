Israël dit non à Washington

La porte de Jaffa rouverte

La reprise du ballet diplomatique entre Américains, Israéliens et Palestiniens intervient le lendemain de la réouverture les autorités israéliennes de la Porte de Jaffa, l'une des quatre portes d'entrée dans la Vieille Ville de Jérusalem, bâtie en 1538 alors que la ville se trouvait sous domination ottomane.



La Porte de Jaffa est l'une des plus fréquentées par les touristes. Elle est aussi l'un de rares points de passages permettant aux véhicules d'entrer dans la ville.



La rénovation des quatre kilomètres de murailles qui enserrent la Vieille Ville de Jérusalem a commencé en 2007, à l'initiative de l'Autorité des antiquités israéliennes. La Porte de Damas, qui se trouve du côté arabe de Jérusalem, doit elle aussi être rénovée.



Les travaux de restauration dans Jérusalem sont régulièrement la source de tensions politiques. Récemment, l'installation d'un centre commercial non de loin de la Porte de Jaffa a semé l'émoi chez les Palestiniens. Ils craignent que ce centre cannibalise la clientèle du marché de la Porte de Damas.



« C'est une tentative d'attaquer la vie commerçante dans la Vieille Ville et particulièrement le quartier arabe », a déclaré Hatem Abdel Kader, le conseiller pour Jérusalem du président palestinien Mahmoud Abbas.