Un autre prix pour Dany Laferrière

L'écrivain d'origine haïtienne Dany Laferrière a reçu mercredi soir le Grand Prix littéraire international Metropolis Bleu 2010 à Montréal. Annoncé à l'automne dernier, ce prix d'une valeur de 10 000 $ souligne l'ensemble de son oeuvre.

« Cette année, le Grand Prix littéraire international Metropolis bleu est remis à Dany Laferrière pour l'ensemble de son oeuvre. C'est avec plaisir que je félicite cet auteur canadien dont le talent et la créativité ont été notamment reconnus en 2009 par le prix Médicis », a déclaré le ministre du Patrimoine canadien, James Moore.

Présent à Port-au-Prince lors du tremblement de terre du 12 janvier, Dany Laferrière est retourné en Haïti avec un nouveau livre sous le bras. Tout bouge autour de moi parle précisément du séisme ayant complètement bouleversé son pays d'origine.

L'écrivain dit traverser une période particulière de sa vie. « C'est vrai qu'il y a une certaine accélération du temps, créée d'abord par le séisme qui m'a donné un certain sens de la minute, puisque en une minute le destin de Port-au-Prince a basculé, et créée aussi par tous ces prix qui sont comme un embouteillage dans ma vie. Mais je pense, comme ma mère l'aurait dit, qu'on doit baisser la tête et accepter, tout accepter. »

Le Festival Metropolis bleu a commencé mercredi et se poursuivra jusqu'au 25 avril.