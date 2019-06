La Coupe Grey : oui, mais...

C'est avec plaisir que je poursuis ma collaboration avec Radio-Canada pour une deuxième saison.

À pareille date l'an passé, je vous racontais à quel point j'avais mis derrière moi notre défaite en Coupe Grey à Montréal.

Vous comprendrez que l'année commence nettement mieux cette fois. Au lieu de vous expliquer comment j'ai fait le vide, je peux plutôt vous raconter comment se passe l'hiver d'une équipe championne.

Comme tous les joueurs de l'équipe, j'ai eu droit à mes journées avec la coupe Grey. Ma première journée s'est passée en famille. J'ai amené la coupe chez mes parents, on a tous pris des photos.

Puis, en janvier, c'était un peu plus mondain. Je l'ai amenée à Vanier, mon ancien cégep. C'était franchement agréable comme journée, car j'ai pu revoir d'anciens profs et compagnons de classe.

Ensuite, j'ai eu droit à une petite réception à l'hôtel de ville de Laval.

Pour être bien honnête, ces journées avec la coupe sont pratiquement un cadeau empoisonné! C'est plutôt difficile de pleinement s'amuser, car c'est une lourde responsabilité.

Danny Desriveaux, la famille et la Coupe Grey Photo : Danny Desriveaux

Avant de l'avoir, j'ai dû signer un document stipulant que j'étais responsable si la coupe était endommagée. C'est donc dire que si mon petit cousin l'échappe, la facture aboutit chez moi!

J'étais bien sûr heureux de pouvoir me promener avec la coupe. Mais quand je l'ai finalement remise, j'étais assez soulagé. Si j'ai la chance d'être de nouveau champion dans ma carrière, je crois que j'en aurai assez d'une journée!

Nous n'avons pas encore reçu nos bagues de champions. Ça arrivera en juin, question d'étirer le plaisir...

Prise 2

Comme l'an passé, ma clinique de football a grandement meublé mon hiver.

Mon camp Football Mania prend fin le samedi 24 avril. Il dure trois jours comme en 2009, mais au lieu d'être sur une seule fin de semaine, du vendredi au dimanche, on a organisé le tout sur trois samedis.

Pour ce samedi, j'introduis une nouveauté : une journée entièrement dédiée au jeu aérien, ma spécialité. On a eu en moyenne 55 jeunes lors des deux premiers samedis, et on espère dépasser ce chiffre ce week-end.

Il n'est toujours pas trop tard pour vous inscrire (Nouvelle fenêtre) pour cette dernière séance. Les plus retardataires pourront même s'inscrire sur place, samedi matin.

Mes coéquipiers Shawn Mayne, Martin Bédard et Guillaume Allard-Caméus, de même que Marwan Hage (Tiger-Cats), Jabari Arthur (Blue Bombers) et quelques joueurs des Carabins seront à mes côtés.

J'ai également participé aux tournées d'écoles des Alouettes. Je me souviens des tournées de l'an passé. On nous demandait tout le temps : c'est comment, perdre la Coupe Grey à Montréal?

Comme pour mes chroniques, c'est nettement plus agréable cette année...

À bientôt.