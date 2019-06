Tabac Galaxy devant les tribunaux

L'entreprise, ainsi que deux individus, font face à plus de 200 accusations pour fraude fiscale relativement à la vente de tabac.

Une cause entourant une présumée fraude fiscale a été entendue, mercredi, au palais de justice de Trois-Rivières. Gilles Vaillancourt, Gilles Gignac et l'entreprise Tabac Galaxy font face à plus de 200 accusations de fraude.

Les deux individus et l'entreprise de Notre-Dame-du-Mont-Carmel sont soupçonnés d'avoir contourné la Loi concernant l'impôt sur le tabac de même que la Loi fédérale sur l'accise.

Les crimes auraient été commis en 2004. La Gendarmerie royale du Canada a alors saisi 434 caisses contenant chacune 50 cartouches de cigarettes à l'entrepôt de Tabac Galaxy.

S'ils sont reconnus coupables, les accusés sont passibles d'amendes totalisant près de 1,9 million de dollars.

Gilles Gignac a déjà été condamné à des amendes totalisant 196 000 $ pour de la contrebande de tabac en 1992 et en 2007.

Les audiences doivent se poursuivre jusqu'au 7 mai.