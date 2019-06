Une équipe talentueuse invente des façons de remporter un match.

Les Capitals de Washington l'ont prouvé en triomphant du Canadien 6-3, mercredi, au Centre Bell.

L'équipe de Bruce Boudreau a du même coup pris une avance pratiquement insurmontable de 3-1 dans cette série.

Alexander Ovechkin a rompu une égalité de 2-2 à mi-chemin en troisième période en inscrivant son deuxième but du match. Le Tsar s'est moqué du grand Hal Gill avant de décocher un tir précis sous la mitaine de Carey Price.

« J'ai voulu faire un jeu agressif en tentant de harponner Ovechkin, mais j'ai raté mon coup, a expliqué Gill. C'est tellement frustrant. »

Après ce but, le château de cartes du CH s'est écroulé. Jason Chimera a ajouté le but d'assurance pour les visiteurs quelques minutes plus tard.

« On avait une bonne croquée dans la pomme, a imagé le défenseur du Canadien Marc-André Bergeron. On se disait que ce soir, ça sent la victoire. Mais, les Capitals ont rapidement tourné le match et ils ont profité de leur chance. Malgré tout, on n'abandonnera pas. »

Mike Knuble (deux buts) et Nicklas Backstrom ont complété la marque dans un filet désert.

Ovechkin (2 buts, 1 passe) et Backstrom (1 but, 2 passes) ont connu une autre soirée faste pour les vainqueurs.

Les prouesses de Varlamov

Le CH méritait un meilleur sort, surtout pour son travail acharné pendant la grande majorité du match.

Après 40 minutes, le Canadien dominait 33-18 au chapitre des tirs au but. Au tableau indicateur, c'était toutefois 2-2. Semyon Varlamov a fait la différence pour les Capitals avec 20 arrêts en deuxième période seulement, dont plusieurs avec sa grosse mitaine.

Knuble a redéfini la classique expression « un but qui fait mal ». Avec seulement sept secondes à écouler en deuxième période, Knuble a créé l'égalité en complétant un jeu de Boyd Gordon.

Pour ajouter aux malheurs du Canadien, les Capitals ont marqué ce but important en désavantage numérique.

« C'était un gros but, mais je ne veux pas prendre le crédit pour ce jeu, a lancé Knuble. Gordon m'a fait une passe parfaite. Je savais en marquant ce but que le moral du Canadien serait affecté, c'est toujours difficile d'accorder un but en fin de période surtout quand tu as dominé l'autre équipe. »

Semyon Varlamov Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Varlamov a terminé la rencontre avec 36 arrêts. Bruce Boudreau risque fort de parier sur lui d'ici la fin des séries au détriment de José Théodore.

À son premier départ depuis le 31 mars, Price a accordé 4 buts sur 36 tirs. En fin de match, il a écopé de deux punitions pour mauvaise conduite.

Michael Cammalleri, Brian Gionta et Dominic Moore ont répliqué pour le Canadien. Moore a inscrit le troisième but des siens en fin de troisième période.

« J'ai aimé notre effort et nous avons bien exécuté notre plan de match, a résumé l'entraîneur Jacques Martin. Varlamov a gardé son équipe dans le match et une erreur en fin de deuxième période a permis aux Capitals de niveler le pointage. Contre une équipe avec autant de joueurs d'élite, tu ne peux pas faire d'erreurs. »

Spacek absent

À la ligne bleue, le CH a ajouté du muscle avec l'ajout de Ryan O'Byrne. Le grand numéro 20 a pris la place de Jaroslav Spacek qui était malade.

O'Byrne, qui jouait un premier match en séries, a utilisé ses muscles à profusion avec sept mises en échec. Le seul défenseur droitier du CH a terminé la rencontre avec un dossier de +1.

Sergei Kostitsyn, lui, a remplacé Mathieu Darche sur le quatrième trio. À l'image de O'Byrne, Kostitsyn a réussi son retour. Le Bélarussien a obtenu quelques chances de marquer aux côtés de Glen Metropolit et Tom Pyatt.

Le cinquième match de la série se déroulera vendredi, dans la capitale américaine.