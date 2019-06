Vicié de l'intérieur

Shakespeare dirait: il y a quelque chose de pourri au royaume.

Pour Ali Gerba, le Toronto FC est aux mains d'administrateurs douteux et dont la parole est étriquée.

L'attaquant montréalais s'est ouvert à Radio-Canada Sports, mercredi, comme il l'a fait plus tôt cette semaine au réseau The Score, pour dissiper les malentendus entourant son renvoi des Reds.

Après seulement huit matchs préparatoires, Gerba a été retourné à la maison. Dans un communiqué laconique, le Toronto FC prétextait son faible niveau de jeu, mais spécifiait tout de même que l'effort y était.

« Les cinq entraîneurs m'ont fait venir dans le bureau après un entraînement, il était 18 h, se rappelle Gerba. Ils m'ont dit que je ne figurais pas dans les plans de l'équipe. Pour un gars comme moi, avec un contrat garanti, tu comprends qu'ils ne veulent pas t'employer et tu te dis qu'il faut que tu regagnes ton poste, qu'il y a toujours une chance de les convaincre. »

Mais quelques heures plus tard, à sa chambre d'hôtel en Caroline, il reçoit un appel d'un des accompagnateurs de l'équipe. On lui annonce qu'il doit prendre l'avion vers Toronto tôt le lendemain matin. À ce moment, il est à peine 20 h.

« Pas un appel de Mo (Johnston, le directeur de l'équipe). Pas un appel de l'entraîneur (Preki). Dwayne (De Rosario), Jimmy (Brennan) étaient dans ma chambre, ils n'en revenaient pas. »

« Dans l'avion le lendemain, je me disais que je n'avais jamais été aussi mal traité. J'ai connu des équipes où j'ai été sur le banc longtemps, mais on ne m'a jamais manqué de respect comme ça », s'indigne Gerba.

De retour à Toronto, Gerba n'est pas au bout de ses peines. On lui interdit l'accès au vestiaire de l'équipe et on le laisse s'entraîner seul.

Des signes annonciateurs

D'une certaine façon, Gerba voyait venir le coup.

En novembre, le Toronto FC avait inscrit son nom sur la liste des joueurs non protégés disponibles pour la nouvelle équipe MLS, l'Union de Philadelphie.

Puis, à l'entraînement, les signes deviennent des évidences.

« Depuis la mise en forme, l'entraîneur était sur mon dos. Pendant deux mois d'entraînement, tous les joueurs pourraient te le dire, le doigt était pointé sur Ali Gerba. »

En somme, on est tenté de croire que son style ne cadrait pas dans le schéma tactique du nouvel entraîneur. Mais, encore là, le mystère demeure entier.

« Le système de jeu de Preki (l'entraîneur), je ne l'ai pas encore compris. On n'a pas fait de tactique pendant deux mois. C'était surtout de la course. On travaillait fort, on s'entraînait fort. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait abordé l'aspect tactique pour voir comment le ballon vient à l'avant », argue celui qui se révèle comme l'un des meilleurs attaquants canadiens de l'histoire.

Preki, l'entraîneur du Toronto FC Photo : La Presse canadienne / CHRIS YOUNG

« Je ne sais pas c'est quoi son système de jeu et il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cette équipe qui pourraient te le dire », ajoute-t-il.

En entrevue avec les journalistes de Toronto, Preki a refusé de commenter les allégations de Gerba, se bornant à dire qu'il ne faisait plus partie de son équipe.

Des doutes sur son engagement

Depuis son arrivée avec Toronto, plusieurs rapports font état de sa méforme. Un argument qu'il s'empresse de réfuter.

« À la signature de mon contrat, j'avais clairement averti que je n'étais pas au sommet de ma forme. J'étais blessé, ils le savaient », explique Gerba en faisant référence à une blessure au cartilage du genou subie au début de cette saison.

Par contre, au cours de cette période, ses performances en sélection canadienne ne déclinent pas, au contraire.

« C'est directement relié à la confiance qu'on te porte. En équipe nationale, si je ne marque pas, on me dit : « Relaxe, on sait ce que tu peux faire, c'est pour ça que tu es avec nous », explique-t-il pour mettre en relief le traitement qu'on lui réservait en club.

« L'équipe canadienne, c'est beaucoup plus comme une famille. »

À l'avenir

Ces derniers mois, les forums sur le soccer se sont emballés. Plusieurs ont souligné le grand nombre d'équipes avec qui Gerba a joué, mettant en cause son implication et ses qualités d'équipier.

« Je suis un attaquant. Tu peux être le meilleur six mois et après être le pire. C'est la position la plus ingrate qui soit. Comme attaquant tu bouges tout le temps. Regardez (Nicolas)Anelka. »

Et reviendrait-il à Toronto?

« Toronto a une bonne organisation. Ils n'ont rien à envier aux clubs d'Europe ou ailleurs. Pour moi, ç'a été une bonne expérience », répond-il de façon surprenante.

« N'importe quand je pourrais y retourner. C'est juste quelques individus qui m'ont traité d'une façon que je n'ai pas appréciée », assure Gerba qui, tout au long de l'entrevue, insiste sur le fait qu'il a bien apprécié les partisans des Reds.

Puisque les transferts internationaux sont gelés jusqu'au mois de juin et que les saisons européennes prennent fin, Gerba continue de s'entraîner en solitaire dans l'espoir de garder son poste de titulaire en équipe nationale.

On ne le reprendra plus, l'attaquant montréalais ne veut pas se précipiter vers un autre club. D'après lui, son prochain choix en sera un de stabilité, question de trouver ses marques et retrouver sa touche près du but.