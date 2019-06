Le Bayern malgré un rouge à Ribéry

Le Bayern a défait l'Olympique de Lyon 1-0, mercredi, à Munich, pour prendre les commandes de la demi-finale de la Ligue des champions.

Le Néerlandais Arjen Robben a inscrit le seul but à la 69e minute avec un long tir dévié légèrement de la tête par Thomas Müller.

Les deux équipes ont été amoindries par une expulsion. Frank Ribéry, du Bayern, a reçu un carton rouge pour un tacle au niveau des chevilles sur Lisandro Lopez à la 37e minute.

Le Français ratera le match retour, à Lyon, et pourrait éventuellement être écarté de la finale, le 22 mai à Madrid.

L'OL n'a pas su profiter de cet avantage numérique avant que Jérémy Toulalan reçoive un second avertissement à la 54e minute.

Domination bavaroise

La première demie a été l'affaire du Bayern. L'Olympique n'a mené des attaques menaçantes que dans les dernières minutes de la mi-temps.

« On a livré un très bon match. Ce qui a fait la différence, c'est que nous sommes restés disciplinés et nous avons gardé notre schéma de jeu, même en étant réduits à dix », a déclaré le capitaine du Bayern, Philipp Lahm.

Après la mi-temps, l'entraîneur bavarois Louis van Gaal a remplacé l'attaquant Ivica Olic par le milieu défensif Analiy Tymoshchuk. Cette stratégie défensive n'a finalement été nécessaire que quelques minutes avant que l'expulsion de Toulalan n'égalise les forces.

« On savait qu'à la moindre alerte, à la moindre faute, il risquait d'y avoir une compensation, ça a été le cas avec Toulalan. C'est dommage qu'on n'ait pas gardé la supériorité numérique pour asseoir un peu plus notre jeu et avoir une meilleure maîtrise », a déclaré l'entraîneur lyonnais Claude Puel.

Le match retour de cette demi-finale sera présenté à Lyon, le 27 avril.