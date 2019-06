La Couronne réclame cinq ans de pénitencier

Selon Me André Campagna, le tribunal doit imposer une peine exemplaire à Daniel Lepage qui, selon lui, n'était pas un novice dans la production de stupéfiants.

C'était l'étape des recommandations sur la peine au procès de Daniel Lepage, mercredi, au palais de justice de Sherbrooke. Le juge Michel Beauchemin a entendu les suggestions des deux avocats, à la suite du verdict de culpabilité prononcé contre l'accusé le 15 avril.

Daniel Lepage a été reconnu coupable de production et de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic.

Le procureur de la Couronne, Me André Campagna, a recommandé une peine de cinq ans de pénitencier. Selon lui, Daniel Lepage mérite une peine exemplaire.

Me Campagna a rappelé que la culture de cannabis découverte dans le sous-sol du commerce de l'homme était hautement sophistiquée, ce qui permet de croire qu'elle a été longuement planifiée.

Pour le procureur de la Couronne, Daniel Lepage n'était pas un novice dans la production de marijuana, même s'il n'a aucun antécédent judiciaire.

De son côté, l'avocat Michel Dussault n'a pas formulé de suggestion précise. L'avocat de la défense a toutefois présenté des causes qui ont fait jurisprudence et dans lesquelles les accusés ont été condamnés à des peines variant entre un et deux ans de détention.

Me Dussault a également rappelé que son client a eu une conduite exemplaire depuis son arrestation en novembre 2005.

Le juge Michel Beauchemin rendra sa décision le 21 juin.