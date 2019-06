Un chèque de 5000 $ de Colin Thatcher

L'ex-ministre conservateur Colin Thatcher, reconnu coupable du meurtre de sa femme en 1983, a remis les revenus qu'il a tirés de la publication d'un livre où il clame son innocence conformément à la loi saskatchewanaise.

Quelques mois avant la sortie de l'ouvrage, Final Appeal : Anatomy of a Frame, le gouvernement de Brad Wall a fait adopter une loi pour interdire aux criminels de tirer des revenus de leur histoire. M. Thatcher a tenté sans succès de contester la loi, mais un récent jugement a enjoint l'ex-politicien à remettre ses revenus provenant du livre.

Mercredi, le ministre de la Justice, Don Morgan, a dit avoir reçu un chèque de 5000 $ de l'ancien politicien et une lettre de sa maison d'édition précisant que les redevances de l'auteur seront données à la province. Les montants seront conservés jusqu'à ce que Colin Thatcher ne puisse plus en appeler de la décision de la cour.

Les revenus tirés du livre devraient profiter à des victimes de crime.

Triste histoire médiatisée

La femme de Colin Thatcher, Jo Ann Wilson, a été retrouvée battue et assassinée d'une balle dans la tête en janvier 1983 à son domicile de Regina. Son mari a été emprisonné pendant 22 ans après avoir été connu coupable. Il est le fils de l'ancien premier ministre Ross Thatcher qui a été au pouvoir dans les années 1960. Le drame a été le sujet de plusieurs livres et de la télé-série Love and Hate.