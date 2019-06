Le CUSM prend forme

Les plans et les maquettes définitives du Centre universitaire de santé McGill ont été dévoilés. Les premiers travaux du projet de 1,3 milliard de dollars, vont débuter en juin.

Pendant que les retards s'accumulent pour la construction du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) prend de plus en plus forme.

Mercredi, les dirigeants du CUSM ont dévoilé les plans et les maquettes définitives du nouvel hôpital. Ils ont expliqué que l'Hôpital Royal Victoria et l'Hôpital de Montréal pour enfants seront intégrés au nouveau campus Glen.

« Tous les bâtiments sont reliés de façon horizontale et/ou verticale, de façon à améliorer le partage des ressources. Alors, le bâtiment va nous donner l'opportunité d'améliorer nos processus », a déclaré la directrice adjointe à la planification, Imma Franco.

En plus de l'Hôpital Royal Victoria et de l'Hôpital de Montréal pour enfants, le campus Glen accueillera aussi l'Institut thoracique de Montréal et un centre d'oncologie. L'Institut de recherche du CUSM se trouvera aussi sur ce campus.

Les composantes adulte et pédiatrique du futur hôpital seront distinctes, mais certaines ressources seront mises en commun, notamment pour le projet de santé des femmes et les soins aux enfants.

En tout, le CUSM comprendra 500 chambres individuelles, 20 salles d'opération et 69 civières pour l'urgence.

Les travaux de construction du CUSM, un projet de plus de 1,3 milliard de dollars, vont débuter en juin. Le CUSM doit ouvrir ses portes à l'automne 2014.

En comparaison, l'ouverture du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) est prévue en 2018.

Qu'arrivera-t-il du vieux Royal Victoria?

Les dirigeants du CUSM ont aussi évoqué le sort incertain qui attend le vieil Hôpital Royal Victoria et l'Hôpital de Montréal pour enfants, une fois le nouvel immeuble construit.

Le directeur général du CUSM, Arthur Porter, avoue qu'il s'agit d'un véritable casse-tête, surtout pour le Royal Victoria, sis avenue des Pins depuis plus de 100 ans. Le CUSM aura son mot à dire sur le sort de l'hôpital, mais plusieurs autres instances seront impliquées.

D'après un reportage de Caroline Jarry