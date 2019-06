Un autre pas pour Équipe Québec

L'appel d'offres pour étudier la faisabilité de tenir les compétitions de ski dans Charlevoix, lors d'éventuels Jeux olympiques (JO), sera lancé la semaine prochaine. Le cap Maillard n'est plus la seule montagne dans la mire de ceux qui évaluent la possibilité de tenir des JO à Québec. Radio-Canada a appris qu'Équipe Québec s'intéresse aussi au mont à Liguori, situé à proximité.

L'appel d'offres permettra de déterminer comment et à quel prix une montagne peut être homologuée pour la descente masculine. Le mont à Liguori sera inclus dans cet appel.

Les investissements de 16 millions de dollars annoncés récemment au Massif pour développer ce secteur ont changé la donne. « Lorsque le promoteur vient dire: "Je vais développer le côté est maintenant, je vais penser à des remontées, je vais penser à de l'enneigement et à tout ce qui peut être accommodé autour", et bien ça vient nous donner des arguments additionnels pour nous de réanalyser ce côté-là. Tant qu'à être là-dedans, les coûts marginaux et les coûts incrémentaux ne sont pas énormes. Au moins, on aura une fois pour tout, toutes les données », précise le président d'Équipe Québec, Claude Rousseau.

Le cap Maillard a une hauteur de 721 mètres, comparativement au mont à Liguori, qui s'élève à 818 mètres. Après les investissements, il présentera un dénivelé de 764 mètres, soit très près de la norme de 800 mètres exigée par la Fédération internationale de ski.

La montagne présente toutefois un problème important, elle possède un faux plat à la mi-hauteur, ce qui nuit de façon importante au dénivelé. Le président d'Équipe Québec reconnaît le problème, mais estime qu'il vaut mieux évaluer toutes les options avant de faire ses recommandations.

« Vous savez lorsque l'on parle du mont à Liguori, un des avantages énormes, c'est qu'il y a 200 mètres de plus haut. Alors, si on prend la problématique du faux plat, je comprends la problématique des coûts. [...] Quand je compare à aller mettre des structures sur le dessus d'une montagne, je ne suis pas un spécialiste en infrastructure civil, mais je ne pense pas que c'est très économique », explique M. Rousseau.

L'appel d'offres sera ouvert à toutes les firmes d'ingénieurs au Canada. Il devrait être complété en juillet.