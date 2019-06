Inquiétudes et découragement

Les inquiétudes sont vives à Timmins à 10 jours de la fermeture du site métallurgique de Xstrata. En plus des 670 employés qui vont perdre leur emploi, des organismes de la communauté s'attendent à une baisse significative des contributions qu'ils reçoivent.

La minière est un des gros donateurs pour les organismes de la région de Timmins. L'an dernier, par exemple, Xstrata a distribué 546 000 $ de commandites et de dons.

Xstrata a grandement contribué à la modernisation du bloc opératoire de l'hôpital de Timmins et du district. Le directeur général de la fondation de l'hôpital, Jean-Pierre Nadon, craint que la fermeture de la fonderie Kidd n'entraîne une diminution des dons.

Il n'est pas le seul. D'autres organismes craignent une baisse des dons qui pourrait atteindre 50 %.

Mais le fait que Xstrata poursuivra ses activités à la mine Kidd Creek, conjugué à la hausse du prix des métaux, pourrait diminuer le manque à gagner des dons corporatifs, croit M. Nadon.

Xstrata gère ses dons en fonction de ses budgets sur la base de gains anticipés. Le directeur des affaires corporatives pour Xstrata Copper, Louis-Philippe Gariépy, promet que la minière poursuivra ses contributions: « Nous gardons une présence très importante à Timmins et nous garderons un budget proportionnel pour les activités dans la communauté. »

Xstrata sera d'ailleurs présente au bal printanier de Timmins en faveur de la fondation de l'hôpital. Ironie du calendrier, l'événement aura lieu le 1er mai, le jour même de la fermeture du site métallurgique.

Le moral est bas

Pendant ce temps, le moral est au plus bas au site métallurgique. Une quinzaine d'employés et membres du syndicat se sont rassemblés à l'entrée de l'usine de Timmins, mercredi matin, pour écouter la chef du NPD de l'Ontario.

Andrea Horwath n'avait pas de proposition pour éviter les mises à pied. Il a dit qu'elle s'inquiète de l'effet domino que provoquera la fermeture du site métallurgique dans la grappe industrielle de Timmins.

La semaine dernière, Xstrata disait vouloir aider la communauté à trouver une nouvelle vocation au site. Mais le député néo-démocrate de Timmins-Baie James, Gilles Bisson, croit qu'il n'y a rien d'autre à faire avec le site.

C'est une fonderie et une raffinerie de cuivre et de zinc. Tu ne peux pas bâtir des automobiles, tu ne peux pas passer des billots à travers, tu ne peux pas y faire du pain. C'est pour faire du cuivre et du zinc, et transformer ça en produits à valeur ajoutée.

Gilles Bisson, député de Timmins-Baie James