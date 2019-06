Michel Lacroix soupçonné d'ingérence

Dans un document déposé en cour la semaine dernière par l'entreprise de son père, on apprend que Michel Lacroix serait bel et bien lié au projet de développement résidentiel sur le banc de Carleton.

Les soupçons d'ingérence pèsent de plus en plus lourd sur l'ex-maire de Carleton-sur-Mer, Michel Lacroix. Dans un document déposé en cour la semaine dernière par l'entreprise de son père, on apprend que Michel Lacroix serait bel et bien lié au projet de développement résidentiel sur le banc de Carleton.

Selon le maire actuel Denis Henry, le projet de développement résidentiel sur une quarantaine de terrains appartenant à l'entreprise Lacroix et fils n'a pas suivi les étapes habituelles avant d'obtenir l'aval de la Ville.

En plus, il a été accepté en vitesse en octobre dernier, trois jours avant la fin du mandat de Michel Lacroix.

Depuis le début, l'ex-maire affirme qu'il n'a rien à voir avec le projet de l'entreprise qui appartient à son père, mais dans une requête déposée en cour par Lacroix et fils contre la Ville de Carleton-sur-Mer, on apprend que Michel Lacroix n'est pas étranger au projet.

Dans le document, il est écrit que le 10 novembre 2009, Michel Lacroix a demandé de rencontrer le nouveau conseil municipal pour présenter un projet de développement qu'il entendait réaliser sur les terrains de l'entreprise Lacroix et fils.

Le maire Denis Henry confirme que le principal interlocuteur dans le dossier était bel et bien Michel Lacroix. « Moi, j'ai eu une rencontre avec M. Lacroix, avec M. Michel, autour des fêtes, puis un petit peu après les fêtes concernant toujours ce dossier là », dit-il.

Michel Lacroix a refusé toute demande d'entrevue. Il a tout de même précisé qu'il n'est pas actionnaire de Lacroix et fils et que le fait de croire qu'il est impliqué dans ce projet est de la pure interprétation.