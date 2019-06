À Natashquan, la firme Cégerco amorce les travaux d'agrandissement de l'école autochtone qui doivent être complétés pour la mi-septembre. En prévision des travaux de 6,5 millions de dollars, le calendrier scolaire a été modifié, autant pour la fin des cours que pour le retour en classes.

Depuis le début de l'année, les élèves sont en classes 25 minutes de plus par jour. Cette mesure sera aussi en vigueur en 2010-2011.

« En ajoutant 25 minutes de plus, ça nous permettait de respecter le temps d'enseignement, donc au lieu d'avoir 200 jours d'enseignement cette année, on a eu 186 jours », explique le directeur de l'école, Stéphane Doyon.

Les élèves de secondaire 4 et de secondaire 5 ont aussi été déplacés à Havre-Saint-Pierre. « Eux, ils ont des examens du ministère à dates fixes, et puis ça aurait été très, très difficile de pouvoir organiser le tout », ajoute M. Doyon.

Dès les prochains jours, l'entrepreneur séparera les deux modules préfabriqués des extrémités de l'école. « Ces modules-là vont être déménagés au fond du terrain de l'école et remis en fonction, c'est-à-dire avec électricité et internet, pour nous permettre de poursuivre notre année scolaire. »

L'année scolaire prendra fin le 4 juin et la rentrée est prévue le 13 septembre pour permettre aux ouvriers d'agrandir l'école et de changer les portes et les fenêtres, le système de ventilation, le revêtement extérieur.

Une fois les travaux complétés, l'école autochtone de Natashquan pourra accueillir 300 élèves, soit le double du nombre actuel.