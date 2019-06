Plaidoyer contre la clause dérogatoire

Six mois après la décision de la Cour suprême qui a invalidé la loi 104, les pressions s'intensifient sur le gouvernement Charest pour qu'il affiche ses couleurs.

Partie intégrante des dispositions de la loi 101, la loi 104 empêche les parents d'utiliser l'école privée non subventionnée pour acquérir le droit d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise financée par les fonds publics.

Or, Québec n'a toujours pas fait connaître la solution qu'il entend privilégier pour répondre au problème des « écoles passerelles » et répète que toutes les options sont encore sur la table.

Mercredi, le député libéral Geoffrey Kelley a rouvert le débat en affirmant que le recours à la clause dérogatoire pour répondre au jugement de la Cour suprême du Canada sur l'accès à l'école anglaise ne constitue pas une solution adaptée à la situation.

Le député de Jacques-Cartier, une circonscription majoritairement anglophone dans l'ouest de l'île de Montréal, croit que d'autres avenues sont possibles pour répondre à la décision de la Cour suprême.

« Le nombre de cas en question par année est assez limité », a souligné l'ex-ministre des Affaires autochtones lors d'un point de presse.

Discrétion chez les libéraux

Mercredi, la ministre responsable de la Charte de la langue française, Christine St-Pierre, a répété que toutes les options sont sur la table. « Nous regardons tous les détails. C'est un dossier qui est complexe, qui n'est pas facile, c'est un dossier qui est compliqué », a affirmé Mme St-Pierre.

Le président du caucus libéral, Lawrence Bergman, a refusé mercredi d'indiquer quelle était l'humeur des troupes libérales sur les suites à donner au jugement de la Cour suprême. « Il n'y a pas de tension du tout dans le caucus. Notre groupe travaille très, très fort. Je suis très fier de ce caucus », a affirmé M. Bergman, qui représente la circonscription D'Arcy-McGee, où la communauté anglophone est importante.

Jacques Chagnon, député libéral de la circonscription de Westmont-St-Louis, a quant à lui affirmé avoir rencontré, il y a un mois, les représentants de trois ou quatre écoles concernées par le jugement de la Cour suprême.

Mais en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, M. Chagnon a refusé d'exprimer à La Presse canadienne le point de vue qu'il avait présenté aux représentants de ces écoles. « Éventuellement, j'aurai probablement à juger d'un projet de loi et je serai peut-être sur le trône à ce moment-là », a-t-il indiqué.

De son côté, le Parti québécois veut que la loi 101 s'applique aux écoles privées non subventionnées afin que leur accès soit limité aux élèves qui ont déjà droit à l'enseignement en anglais, soit ceux dont les parents l'ont eux-mêmes reçu. Le Conseil supérieur de la langue française a publié le mois dernier un avis allant dans le même sens.

Une brèche dans la loi 101

Avant 2002, des parents envoyaient leurs enfants dans des écoles anglaises privées non subventionnées par le ministère de l'Éducation pendant une brève période de temps afin de pouvoir revendiquer le droit constitutionnel à l'enseignement en anglais dans le réseau public ou privé subventionné.



Les frères, les soeurs et les éventuels descendants d'un élève ayant ainsi obtenu le droit à un enseignement en anglais pouvaient à leur tour fréquenter en toute légalité une école anglaise au Québec.



L'affaire avait soulevé un tollé, puisqu'elle permettait à des immigrants de contourner la loi 101, qui prévoit que leurs enfants doivent recevoir, sauf exception, un enseignement en français. Avec l'appui unanime de l'Assemblée nationale, le gouvernement péquiste de Bernard Landry a modifié l'article 73 de la Charte française, qui détermine qui a droit à un enseignement en anglais, afin d'exclure ce cas de figure. Ces amendements amenés par la loi 104 ont été contestés par les parents de 25 élèves, qui avaient choisi d'utiliser cette voie, ce qui a déclenché une longue saga judiciaire.



Les parents ont été déboutés par le Tribunal administratif du Québec puis par la Cour supérieure, avant que la Cour d'appel du Québec ne leur donne raison en 2007. Le gouvernement Charest a ensuite porté la cause en Cour suprême, qui a invalidé en octobre 2009 des dispositions législatives incluses dans la loi 104.



Dans leur bataille, les parents avaient le soutien financier de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec qui souhaite freiner le déclin de sa clientèle. Grâce au jugement, ces commissions s'attendent maintenant à accueillir 400 élèves de plus par année.