Hommage à Membertou

Le 400e anniversaire du baptême du grand chef micmac Membertou sera célébré cet été à Halifax et à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse.

Le 400e anniversaire du baptême du chef micmac Membertou fera l'objet de grandes fêtes du 24 au 28 juin, à Halifax et à Port-Royal.

Le chef Membertou était un ami des premiers colons français à Port-Royal. Il était le premier Micmac baptisé. Les Autochtones de la Nouvelle-Écosse veulent célébrer cet événement historique.

Le grand keptin Andrew Denny explique que cet événement démontre l'ouverture de son peuple et les bonnes relations qu'il a su entretenir avec les nouveaux arrivants. Il rappelle que les Micmacs étaient les amis des Français et des Acadiens, et que ces derniers ont survécu avec l'aide des Autochtones.

David Burton, du ministère du Patrimoine canadien, indique que c'est une excellente occasion pour les gens de découvrir la vie et le legs du grand chef Membertou.

Le programme des activités comprend la reconstitution d'un village traditionnel micmac, des concours de tambour et de danse, des démonstrations par des artisans autochtones d'autres régions du pays et un concert gratuit de Buffy Sainte-Marie, au parc des communes d'Halifax.

C'est une occasion rêvée pour les gens qui veulent célébrer la culture micmaque et un signe clair aux jeunes Autochtones qu'ils ont de quoi à être fiers, selon Morley Googoo, chef de Waycobah.