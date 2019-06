La création d'un Innu Assi retardée

La municipalité régionale de comté (MRC) de la Haute-Côte-Nord repousse le vote d'une résolution sur la création d'un Innu Assi pour la réserve des Escoumins.

En 2004, les gouvernements provincial et fédéral et le Conseil tribal de Mamuitun se sont entendus sur la création d'un territoire de 48 km carrés géré par la communauté autochtone des Escoumins. C'est ce territoire que les autochtones appellent l'Innu Assi.

Un nouveau plan a été présenté au début de l'année 2010. Selon ce plan, l'Innu Assi passerait de 48 km carrés à près de 350 km carrés. Le territoire proposé inclut moins de zones municipalisées, ce qui plaît au maire des Escoumins, Pierre Laurencelle. « Le nouveau découpage amène une plus grande acceptabilité sociale », dit-il.

Toutefois, le territoire agrandi n'affecte plus seulement Les Escoumins et Les Bergeronnes, mais aussi Sacré-Coeur et Tadoussac. Du coup, la pourvoirie des Lacs à Jimmy serait incluse dans l'Innu Assi. « Ces terrains-là sont sur le bord du fleuve, puis ont peut faire beaucoup de développement là », affirme le maire de Tadoussac, Hugue Tremblay.

Selon la loi, les terres de la pourvoirie n'appartiendraient pas à la municipalité de Tadoussac.

Le préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Jean-Marie Delaunay, croit qu'une contre-proposition devrait être présentée lors de la prochaine rencontre de la MRC le 10 mai.