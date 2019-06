Un nouveau 100 $US à la bonne heure

Un nouveau billet de 100 $US fera son apparition aux États-Unis en février 2011. Ses concepteurs espèrent qu'il offrira plus de fil à retordre aux faussaires que les précédents.

Un ruban de sécurité bleu, en trois dimensions, apparaîtra sur le billet. Il sera visible de haut en bas et contiendra des images de cloches ainsi que le chiffre 100.

Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, apparaît sur le billet et son verso illustre l'Independence Hall, le bâtiment situé à Philadelphie où fut signée la Déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1776. D'ailleurs, l'horloge de l'édifice indique maintenant dix heures et demie et non plus quatre heures dix.

Comme à l'habitude, la mention « In God we trust » ou, en français « En Dieu nous croyons » apparaît. Ces quatre mots sont imprimés sur tous les billets américains depuis 1957.

La Banque centrale américaine estime que les deux tiers des billets de 100 $US circulent à l'extérieur des États-Unis. Le billet actuel continuera à avoir cours légal après le 10 février 2011.

Selon les experts, le billet de 100 $US est le plus prisé des faussaires à l'échelle mondiale.