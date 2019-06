Maison détruite par les flammes

L'état d'urgence a été déclaré à la réserve de la Première Nation Paul, à l'ouest d'Edmonton, en raison d'un incendie de forêt qui s'est intensifié mardi. En soirée, une résidence de la communauté a même été ravagée par le feu.

James Strong a regardé avec sa femme et ses huit enfants les flammes emporter leur maison et les souvenirs qu'elle contenait. « Nous avons réussi à sauver nos photos et la robe de mariage de ma femme », a-t-il raconté.

Environ 80 familles ont été évacuées mardi. Le brasier a été maîtrisé le lendemain, mais une douzaine de résidences de la rive sud-ouest du lac Wabamun pourraient être menacées par l'incendie si le vent se lève de nouveau.

Dans plusieurs régions de la province, le temps et particulièrement chaud et sec par rapport aux normales saisonnières. En matinée, mercredi, 59 brasiers étaient en activité à travers la province.

À Edmonton, il est maintenant interdit de faire des feux à ciel ouvert dans des lieux publics ou d'utiliser des feux d'artifice.