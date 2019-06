Deux jours après le déclenchement d'une grève chez Moulin à Papier de Portneuf (MPI), l'employeur a eu recours aux tribunaux. Les 82 employés ont reçu une injonction de la Cour supérieure.

Les syndiqués membres du Syndicat des Métallos de la FTQ doivent cesser de bloquer les entrées et s'abstenir de faire toute menace ou intimidation. Le syndicat a indiqué que l'ordonnance sera respectée.

Le Moulin à papier de Portneuf fabrique du papier de soie, du papier hygiénique et des serviettes de table.

« On peut lever le ton. On peut crier des slogans. Ça ne nous empêche pas de manifester. Ça nous empêche de menacer et d'intimider et là quand même qu'il ne l'aurait pas écrit, ce n'était pas du tout dans nos intentions. On est des grévistes et on est pacifique. On n'est pas là pour de la violence. Tout ce que cela ferait de toute façon, c'est d'envenimer le conflit », explique le représentant syndical, Gordon Ringuette, qui s'attendait à l'émission d'une telle ordonnance.

L'ordonnance d'injonction a été émise de façon provisoire. Les parties seront de retour devant le tribunal le 29 avril.

Rappelons que les travailleurs, dont la convention collective est échue depuis 2008, ont recours à la grève pour faire débloquer les négociations avec leur employeur. Le syndicat affirme que la grève durera jusqu'à ce que l'employeur accède à ses demandes ou accepte d'aller en médiation.

Les syndiqués réclament la rétroactivité salariale et la prise en charge par l'employeur de la moitié du coût des assurances collectives.