Malgré un contexte économique difficile, l'actif et le volume d'affaires de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup ont dépassé en 2009 le cap du milliard de dollars, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente. Les membres se partageront 1,2 million de dollars en ristournes.

L'épargne placement dans les composantes comme Valeurs mobilières Desjardins a connu une hausse de plus de 20 %. L'actif a progressé de 5,6 % pour s'établir à 493 millions de dollars.

« On est heureux aujourd'hui de dire que l'ensemble de nos sociétaires est maintenant milliardaire, et c'est partagé : 610 millions au niveau des épargnes et 393 millions au niveau des financements », affirme le directeur général de la caisse, Denis Moineau.

Une ombre au tableau

Les provisions et les pertes sur prêts ont fait un bond spectaculaire, passant de 200 000 $ à 1,4 million de dollars.

M. Moineau parle d'une situation exceptionnelle. « Là où ç'a été un peu plus difficile l'an dernier, c'est bien sûr les pertes sur prêts. On en a parlé lundi lors de l'assemblée annuelle. Il ne faut pas se le cacher, la crise financière de l'an dernier a été majeure, mondiale, et oui, on a eu des répercussions ici à Rivière-du-Loup. »

Les ristournes versées cette année sont tout de même légèrement supérieures à celles versées l'an dernier.