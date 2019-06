Le projet de réforme progresse

Un comité du Sénat américain approuve une portion du projet de réforme financière demandée par le président Barack Obama. 13 membres du comité ont voté en faveur contre 8. Le président de la Commission bancaire, Chris Dodd, principal auteur du projet de loi, estimait plus tôt cette semaine que les représentants républicains et démocrates étaient tout près de s'entendre sur un accord final. Jeudi, Barack Obama sera à New York pour présenter un discours en faveur de l'adoption rapide de la réforme afin d'éviter une réédition de la crise financière de 2008.