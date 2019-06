Les plus grands pollueurs sont au Canada

Les entreprises canadiennes installées en bordure des Grands Lacs et du Saint-Laurent émettent trois fois plus de produits polluants cancérigènes que les entreprises américaines du secteur.

L'Association canadienne du droit de l'environnement qualifie cette différence d'autant plus étonnante que les entreprises canadiennes sont moins nombreuses dans le secteur. Bien qu'elles représentent seulement 34 % du bassin des Grands Lacs, les entreprises canadiennes émettent 60 % des rejets atmosphériques de polluants présumés cancérogènes.

Plus de 4,1 millions de kilogrammes de polluants atmosphériques cancérigènes ont été émis par les entreprises canadiennes et américaines en 2007.

Pour parvenir à ces chiffres, les groupes environnementaux ont compilé les données de l'Inventaire national de rejets de polluants (INRP) du Canada et du Toxics Release Inventory (TRI) des États-Unis.

Le formaldéhyde et le benzène sont au nombre des substances rejetées par les entreprises.

Réactions

Le mauvais bilan du Canada ne surprend pas la chercheuse spécialisée en polluants atmosphériques, Miriam Diamond.

La chercheuse à l'Université de Toronto constate que les industries les plus contaminantes sont celles qui éprouvent le plus de difficultés économiques, comme les aciéries. D'après elle, les usines canadiennes polluent plus parce qu'elles sont moins compétitives.

Les groupes environnementaux estiment que ces chiffres soulèvent la question de l'action d'Ottawa pour limiter la présence de toxines dans l'environnement.