Inquiétant pour les uns, normal pour les autres

La diffusion du reportage de Radio-Canada sur des incidents qui se sont produits à la centrale Gentilly-2 à Bécancour au cours de la dernière année et qui ont été passés sous silence provoque de nombreuses réactions.

Selon des documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi d'accès à l'information, 35 accidents technologiques ont eu lieu à Gentilly-2 au cours de la dernière année. Or, le registre public d'Urgence-Environnement n'en fait mention nulle part.

Selon le député péquiste de Nicolet-Yamaska, Jean-Martin Aussant, Hydro-Québec et le ministère de l'Environnement devraient faire preuve de plus de transparence. « Pourquoi chaque fois qu'on fouille sur Gentilly, on trouve des choses qu'on n'a pas voulu nous dire d'avance et qu'ensuite Hydro-Québec doit se défendre? Toute cette façon de faire, qui cache tout le temps des choses, c'est normal que les gens se posent des questions en bout de ligne », estime-t-il.

Ce n'est pas normal qu'on doive fouiller pour tout apprendre sur Gentilly. C'est quand même des fonds publics. Jean-Martin Aussant, député de Nicolet-Yamaska

À l'opposé, le maire de Bécancour, Maurice Richard, affirme que les citoyens n'ont aucune raison de s'inquiéter. Selon lui, des incidents mineurs se produisent fréquemment dans les usines du parc industriel. « Que ce soit Gentilly-2 ou toute autre entreprise, il y a ce que l'on appelle un livre de bord des événements qui se produisent. [...] On voit ça régulièrement. D'ailleurs, les événements sont des événements tout à fait mineurs. »

Hydro-Québec rappelle que les incidents qui se sont produits à la centrale Gentilly-2 sont tous mineurs et qu'en aucun temps la santé des citoyens qui vivent à proximité n'a été mise en danger.