Le 430e Escadron tactique d'hélicoptères des Forces canadiennes prend part à un exercice virtuel à la base militaire de Valcartier. Une centaine de pilotes participent à des missions simulées pour les préparer en vue d'un déploiement en Afghanistan.

Leur entraînement, qui dure deux semaines, est entièrement virtuel. Les missions sont élaborées à partir de la situation réelle en Afghanistan. Les pilotes sont notamment appelés à faire du transport de personnel et d'équipements. Ils doivent aussi faire face à des situations d'urgence comme des attaques.

Le lieutenant-colonel Érick Simoneau, qui commandera l'escadron d'hélicoptères, témoigne du réalisme de l'entraînement virtuel. « Lorsque les pilotes me parlent sur les radios, lorsqu'ils me disent ce qu'ils voient sur le terrain, c'est exactement la même chose. C'est facile d'embarquer dans les scénarios et la reproduction synthétique est tellement fidèle que l'on embarque. On sent vraiment un niveau de stress et il faut performer. »

Les troupes seront déployées en Afghanistan entre les mois de juillet et d'octobre.