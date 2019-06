Les infirmières montrent leurs craintes

Des dizaines d'infirmières ont manifesté, mercredi, devant la nouvelle salle d'urgence de l'hôpital de Hull, qui en est à sa première journée d'ouverture. En plus de dénoncer la lenteur des négociations avec le gouvernement du Québec, les infirmières ont voulu sensibiliser la population au manque de personnel.

Les infirmières précisent que même si la nouvelle urgence est cinq fois plus grande que l'ancienne, le nombre d'employés qui y travaillent ne sera pas augmenté. Le syndicat dénonce le problème de pénurie de personnel.

« C'est partout ailleurs au Québec aussi. Sauf que, la problématique, dans l'Outaouais, on la connaît depuis tellement d'années. Et les gens ont vraiment essayé de passer au travers, mais là ils nous disent que c'est assez », soutient Élizabeth Leduc, présidente du syndicat des professionnelles en soins de santé du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau.

La direction réplique qu'elle ne s'attend pas à une augmentation de la clientèle avec la nouvelle urgence, ce qui ne nécessite donc pas l'embauche d'infirmières supplémentaires.