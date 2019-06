Un coup d'épée dans l'eau

Eric Fehr, Matt Bradley et Shaone Morrisonn n'ont jamais autant attiré l'attention dans un vestiaire débordant de joueurs étoiles.

Le magazine Sports Illustrated publiera le 26 avril un article qui laisse planer des doutes quant au suivi effectué par la LNH dans une histoire de trafic de stéroïdes, affaire impliquant notamment les Capitals de Washington.

Selon le populaire magazine, contrairement au baseball majeur et à la NFL, la LNH n'aurait pas mené une enquête très élaborée malgré ses affirmations publiques.

Selon une enquête menée par Ian Floyd du comté de Polk, en Floride, les dirigeants de la LNH n'auraient pas réellement tenté de faire la lumière sur les présumés liens entre les trois joueurs des Capitals et le chiropraticien Douglas Nagle.

Ce dernier, un chiropraticien de la Virginie, a été arrêté le mois dernier et accusé d'avoir distribué des stéroïdes. Son cabinet a pignon sur rue tout près du complexe d'entraînement des Capitals, à Arlington, en Virginie.

Fehr, Bradley et Morrisonn ont rencontré le docteur Nagle pour divers malaises, dont des maux de dos.

« Je sais que les policiers ont rencontré plusieurs de nos joueurs et ils m'ont aussi posé des questions, a affirmé l'entraîneur Bruce Boudreau. Je ne sais rien d'autre au sujet de cette histoire et je ne crois pas que ça affectera mon équipe. »

Aux yeux de l'attaquant Éric Bélanger, cette histoire a pris des proportions beaucoup trop grandes.

« Ça, c'est n'importe quoi, affirme le Québécois. Je ne sais pas qui a publié cette histoire, mais c'est certainement pour mettre de l'huile sur le feu et déconcentrer notre équipe. C'est ridicule, c'est simplement trois gars qui ont rencontré un chiropraticien pour se faire soigner le dos. Personne ne savait les choses qu'il faisait en coulisse. Moi aussi, j'aurais pu le rencontrer à mon arrivée à Washington et je n'aurais rien su à son sujet. »

« C'est quelque chose qu'on prend en riant, a ajouté Bélanger. Les policiers ont fait leur enquête, ils ont interrogé les gars et on n'a rien à cacher. »

Une question de dos

Eric Fehr entre Jaroslav Halak et Andrei Markov (79) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Bradley et Fehr ont fait face à la musique après l'entraînement des Capitals, mercredi, au Centre Bell.

« Ma famille et mes amis savent que je n'ai jamais consommé de stéroïdes et c'est la chose la plus importante pour moi, a précisé Bradley. Ce n'est pas une histoire pour nous. »

« J'ai rencontré Nagle pour soigner mon dos, comme j'ai vu plusieurs autres chiropraticiens dans ma carrière, a ajouté l'ailier des Capitals. J'ai répondu aux enquêteurs à son sujet et je n'ai pas eu à leur reparler depuis. J'imagine que mes réponses les ont convaincus. Et s'ils décident d'envoyer d'autres enquêteurs, je répondrai de la même façon. »

Fehr, quant à lui, ne prend pas cette histoire au sérieux.

« J'ai consulté le docteur Nagle il y a deux ou trois ans pour un problème à mon dos, a précisé Fehr. Je ne comprends pas pourquoi cette histoire refait surface. Nous avons assez de publicité et nous n'avons pas besoin d'une histoire de plus. »

George McPhee, le directeur général des Capitals, a refusé de répondre aux questions à ce sujet.