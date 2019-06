Un décès, mille hommages

Le décès de l'ancien président du Comité international olympique (CIO) Juan Antonio Samaranch a suscité une vague de sympathie dans les hautes sphères du sport international.

« Je ne peux pas trouver les mots pour exprimer la détresse de la famille olympique », a déclaré le président du CIO, Jacques Rogge, mercredi, jour du décès de son prédécesseur.

M. Rogge a souligné l'apport de « l'homme qui a construit les Jeux olympiques de l'ère moderne, un homme qui m'a inspiré et dont la connaissance du sport était réellement exceptionnelle ».

M. Samaranch est mort au Centre médical Quiron, à Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne.

Selon l'hôpital, l'homme de 89 ans avait été admis pour une « insuffisance coronarienne aiguë ». Il s'y est rendu par lui-même ayant ressenti un malaise peu de temps après avoir regardé la victoire de son compatriote Rafael Nadal au tournoi de tennis de Monte-Carlo, dimanche.

M. Samarach a présidé le CIO pendant 21 ans, de 1980 à 2001. Son règne a été le deuxième en terme d'années après celui du baron Pierre de Coubertin (1896 à 1925), qualifié de « père » des Jeux de l'ère moderne.

En 1991, le roi d'Espagne, Juan Carlos, a attribué à M. Samaranch le titre de marquis pour son implication dans le mouvement olympique et pour l'attribution des Jeux de 1992 à Barcelone.

La présidence du Catalan a toutefois été marquée par un scandale de corruption lié à l'attribution des Jeux d'hiver de 2002 à Salt Lake City, aux États-Unis. Plusieurs membres du CIO ont été éclaboussés dans cette affaire.

Le Comité olympique a par la suite modifié les règles entourant le processus de sélection des villes olympiques.

Juan Antonio Samaranch et Jacques Rogge Photo : AP Photo/Jim Young

Après avoir quitté la présidence, M. Samaranch a travaillé à promouvoir la candidature de Madrid pour l'obtention des Jeux olympiques d'été de 2012 et de 2016. La capitale espagnole a chaque fois été surclassée, par Londres d'abord, puis par Rio de Janeiro.

Protecteur du sport

Les hommages ont jailli de toutes parts depuis l'annonce du décès.

« C'est une journée très triste pour le mouvement olympique dans le monde entier », a déclaré le président du Comité olympique canadien (COC), Michael Chambers.

« M. Samaranch est parvenu à la présidence du CIO en 1980, alors que l'organisation, en pleine crise, devait faire face au boycottage des Jeux de 1980 à Moscou, a poursuivi M. Chambers. Il s'est retiré en 2001 en laissant un CIO plus fort que jamais au chapitre des finances et de la marque olympique, du caractère inclusif, de l'universalité et de l'intérêt pour les Jeux olympiques, tant les Jeux d'été que ceux d'hiver. »

Le président du Comité d'organisation des Jeux de Londres 2012, Sebastian Coe, a décrit l'Espagnol comme « le meneur le plus intuitif » qu'il ait rencontré.

« Il était un homme qui nous poussait tous à nous battre pour le sport, pour sa primauté et son autonomie », a ajouté l'ancien athlète, double champion olympique.

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, s'est dit attristé par la nouvelle. Il a félicité M. Samarach pour avoir réussi à « unifier le mouvement olympique et à faire en sorte que les Jeux olympiques deviennent l'événement sportif le plus important du monde ».

« Je me souviendrai de son sens du compromis, de son courage, de son ardeur à protéger le sport ainsi que ses valeurs, et à en faire une vertu universelle », a pour sa part déclaré le président Fédération internationale de football Joseph Blatter.

Il a souligné l'intégration du soccer féminin dans les disciplines olympiques sous le règne de M. Samaranch en 1996.