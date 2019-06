Ferrari nie toute querelle

Fernando Alonso et Felipe Massa disent qu'il n'y a pas de chicane entre eux, malgré le dépassement osé de l'Espagnol dans l'entrée des puits du circuit de Shanghai.

Parmi les images fortes du Grand Prix de Chine, il y a eu le dépassement culotté de Fernando Alonso sur son équipier Felipe Massa dans l'entrée des puits au 23e tour.

Un dépassement qui a permis à l'Espagnol de s'arrêter le premier dans les puits, et de gagner du temps sur Massa qui a dû attendre son tour pour changer de pneus.

La presse a conclu que le pacte de non-agression venait d'être rompu et que Ferrari allait devoir gérer une première chicane entre ses deux pilotes.

Et c'est bien ce qu'a fait Ferrari dans les 48 heures qui ont suivi.

Felipe Massa a rappelé qu'il avait raté sa sortie au virage précédent, et qu'Alonso était revenu à sa hauteur en piste.

« J'ai raté ma sortie et il m'a rattrapé, a expliqué Massa après la course. Je ne savais pas qu'il entrait aux puits en même temps que moi. Et quand je l'ai vu à ma hauteur, je n'ai pas voulu provoquer un accrochage. »

Mais Massa a quand même admis qu'il ne savait pas si le règlement permettait une telle manoeuvre, dans l'entrée des puits.

Alonso s'est défendu en disant qu'on l'aurait applaudi s'il avait dépassé une voiture « d'une autre couleur » dans l'entrée des puits.

Ensuite, le patron de l'équipe de F1, Stefano Domenicali, a eu du mal à cacher son agacement, mais n'a pas voulu défendre ni accuser qui que ce soit.

« Quand deux pilotes se battent, ce sont des choses qui arrivent. Et, dans les circonstances, Felipe s'est très, très bien comporté », a-t-il précisé.

Enfin, le président de Ferrari, Luca di Montezemolo, a senti le besoin de rappeler la philosophie de l'équipe.

« Il n'y a aucun problème entre nos deux pilotes. Ils savent ce qu'ils ont à faire et vont continuer à le faire. Les deux pilotes savent qu'ils pilotent d'abord pour Ferrari, pas pour eux-mêmes », a rappelé l'homme d'affaires italien.

Ce qu'a confirmé Felipe Massa.

« Bien sûr que j'ai parlé à Fernando, a-t-il dit. Nous savons tous les deux ce que Ferrari attend de nous, et ce que nous devons faire en piste. »

Donc, le sujet est clos... mais Massa a compris qu'il devra regarder plus souvent par-dessus son épaule.