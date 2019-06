Printemps hâtif, récolte incertaine

L'arrivée hâtive du printemps inquiète les pomiculteurs dans la région de l'Atlantique, car leurs arbres bourgeonnent tandis que le risque de gel reste élevé. Une forte gelée peut détruire les bourgeons et ruiner la récolte.

Plus le temps est chaud, plus les bourgeons apparaissent rapidement. Le gel est toutefois toujours possible en avril.

« Ces bourgeons peuvent prendre une gelée, mais ça dépend comment froid ça devient. Si c'est moins 7, moins 8, ça peut être dangereux. Si c'est moins 2, moins 3, c'est moins grave tout de suite », précise Léopold Bourgeois, copropriétaire de la ferme Fleur du pommier, au Nouveau-Brunswick.

M. Bourgeois indique que son verger a subi un gel la semaine dernière, mais il ne croit que ses arbres ont perdu des bourgeons. Si le beau temps se maintient, il prévoit une belle récolte.

« Si tout se passe bien, ça pourrait être une belle saison parce que ça donne du temps à mûrir les fruits, avoir beaucoup de sucre dans les fruits. Ça peut être positif aussi », ajoute M. Bourgeois.

Le gel n'est pas seul risque pour cette industrie à la merci de dame Nature. Le temps doux peut aussi hâter l'apparition d'insectes nuisibles.