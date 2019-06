Les Autochtones manifestent contre la TVH

Environ 200 Autochtones de l'Ontario sont rassemblés à Queen's Park pour dénoncer l'implantation de la taxe de vente harmonisée (TVH). D'autres manifestants sont attendus au cours de la journée.

Une étude réalisée par un économiste de l'Université York soutient que la TVH coûtera de 85 à 120 millions de dollars aux membres des Premières Nations durant la première année d'implantation et encore plus par la suite. Les chefs autochtones dénoncent cette situation et rappellent que plusieurs de leurs membres vivent déjà sous le seuil de la pauvreté.

Manifestations dans le Nord

La circulation est perturbée à l'intersection des routes 17 et 6 à Espanola. La police provinciale rapporte que des étudiants ralentissent les véhicules pour dénoncer les effets de la TVH sur les Premières Nations de la province.

Des membres de la première nation de Mississauga prévoient également perturber la circulation sur la route 17, à l'ouest de Blind River, jeudi après-midi.

La TVH, qui combine la TPS et la taxe de vente provinciale, entrera en vigueur le 1er juillet.