Nouveau service pour les étudiants

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ouvre une école de langues pour garantir l'enseignement des cours en français. Depuis l'arrivée d'étudiants étrangers, certaines classes devaient être offertes en anglais pour permettre à certains de comprendre les matières enseignées.

Une personne sur dix qui fréquente l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, soit 140 étudiants, est issue de l'immigration. Selon le directeur de la formation continue et de l'école de langues, Luc Sigouin, certains étudiants n'arrivaient tout simplement pas à suivre les cours. « Beaucoup d'étudiants ont de la difficulté. Les professeurs disent: "Oups, j'explique quelque chose et d'après les regards, je me rends compte qu'ils font signe que oui de la tête, mais dans le fond, le regard dit non". »

Certaines parties de cours, ou carrément des classes complètes, ont été données en anglais par le passé. Pour le vice-recteur à la recherche, Denis Martel, les universités du Québec ont le mandat d'offrir l'enseignement en français. « Pour les étudiants étrangers que l'on reçoit ici, c'est essentiellement en français que l'on doit, que l'on veut et que l'on souhaite évidemment enseigner pour faciliter ainsi l'intégration de ces étudiants-là au sein de la communauté témiscabitibienne. »

Dès le mois d'août, une cohorte de 30 étudiants chinois amorcera sa formation. La mise à niveau sera d'une durée d'un an et l'accent sera mis sur les six premiers mois. Les étudiants pourront ensuite commencer leur parcours régulier.