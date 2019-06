Trop de Montréalais ignorent l'existence de l'ombudsman

Dans son rapport annuel, l'ombudsman de Montréal révèle que trop de citoyens, d'organismes et même de représentants municipaux ignorent son existence. En 2009, l'ombudsman a traité près de 1500 demandes.

Le saviez-vous? Il existe un ombudsman à Montréal.

Dans son rapport annuel, rendu public mercredi, cet ombudsman déplore que trop de Montréalais ignorent qu'ils peuvent s'en remettre à ses services pour se plaindre de problèmes de nature municipale. Même des représentants d'organismes et des représentants municipaux ne connaissent pas l'existence de ce service, ajoute l'ombudsman.

Par conséquent, l'ombudsman de Montréal dit consacrer « beaucoup de [son] temps à former les employés, gestionnaires et élus municipaux sur la complémentarité entre la fonction d'ombudsman et la leur »...

Le poste d'ombudsman à Montréal est occupé par l'avocate Johanne Savard depuis 2003. L'ombudsman répond gratuitement aux plaintes des citoyens qui estiment que leurs droits ont été bafoués en vertu de la Charte montréalaise des droits et responsabilités.

En 2009, l'ombudsman affirme que moins de cinq jours étaient nécessaires pour traiter une demande et que près de 92 % des plaignants ont obtenu une réponse en moins d'un mois. Pour les dossiers plus complexes, l'ombudsman prenait en moyenne 28 jours ouvrables pour mener une enquête approfondie.

En tout, en 2009, l'ombudsman de Montréal a traité environ 1500 demandes et a mené plus de 200 enquêtes approfondies.

Des exemples éloquents

L'ombudsman affirme pouvoir faire une différence pour des citoyens qui ont l'impression d'avoir épuisé à peu près tous les recours face à l'appareil municipal. Dans son rapport, Me Savard cite l'exemple de cette citoyenne qui s'était plainte, sans succès, auprès de son arrondissement, d'une conduite d'écoulement d'eaux usées dans la ruelle derrière chez elle. La conduite en question était celle d'un entrepreneur privé, auprès duquel la mairie d'arrondissement a finalement agi, après l'intervention de l'ombudsman. L'entrepreneur récalcitrant a finalement remédié au problème qui menaçait la santé du quartier.

Autre exemple cité par l'ombudsman, celui de ce Montréalais qui attendait depuis des mois la réponse du Bureau des réclamations de la Ville pour une réclamation qu'il avait soumise. L'enquête de l'ombudsman, auquel ce citoyen s'est finalement adressé, a mis en lumière des lacunes. Dans certains arrondissements, il n'y avait guère de suivi des demandes...

L'ombudsman a donc identifié qui faisait quoi et a remis la liste des principaux acteurs au Bureau des réclamations de la Ville en recommandant que les demandes soient suivies plus étroitement.