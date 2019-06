L'Association internationale du transport aérien (IATA) estime que ses membres ont perdu jusqu'à maintenant 1,7 milliard de dollars américains en raison du chaos aérien provoqué par l'éruption d'un volcan en Islande. La facture risque de grimper puisque les retards dans les vols devraient perturber l'industrie pendant encore plusieurs jours. Un coup dur pour l'industrie aérienne qui se remettait difficilement de la crise économique.

En revanche, l'industrie ferroviaire apparaît comme le grand gagnant de la crise des retombées volcaniques. Le transport de passagers et de fret a augmenté. Des trains ont été ajoutés sur la plupart des grandes liaisons.

Toutefois, les effets prolongés de l'éruption pourraient s'avérer dévastateurs pour l'industrie du voyage et du tourisme, qui représente jusqu'à 5 % de la richesse créée en Europe. Les voyageurs qui ne voudraient ni risquer d'être retenus dans les aéroports, ni s'arracher les cheveux pour trouver un siège et passer des heures dans des trains bondés pourraient remettre à plus tard leur projet de vacances.

Des pays comme la Grèce et le Portugal misent sur le tourisme pour renouer avec la croissance et alléger leur dette publique. Selon des analystes, il suffirait d'une baisse d'un cinquième du nombre de voyageurs pour réduire à néant les espoirs de reprise économique de l'Union européenne en 2010. L'effet boule de neige pourrait faire baisser de un à deux points le produit intérieur brut.

Mais les effets du chaos aérien se font sentir sur tous les continents. Le nuage de cendres islandais a en effet entraîné la fermeture d'aéroports comme celui de Schiphol, à Amsterdam, plaques tournantes des marchandises circulant entre l'Afrique et l'Amérique du Nord ou de l'Asie vers l'Ouest.

Des roses aux poubelles

Le Kenya, qui exporte 1000 tonnes de produits frais chaque jour, a dû jeter dix millions de fleurs, surtout des roses. Les chambres froides débordent et l'on nourrit le bétail avec les asperges, brocolis et autres haricots verts destinés aux tables européennes.

Au Ghana, les agriculteurs empilent les ananas, faute de stockage réfrigéré à l'aéroport.

En Inde, la vaste industrie de la taille du diamant attend ses pierres brutes bloquées à Anvers et à Londres, et ces bijoux et diamants destinés à l'industrie doivent ensuite repartir vers l'Europe et les États-Unis, souligne Chandrakant Sanghvi, président régional du Conseil de promotion de l'exportation des gemmes et bijoux d'Inde.