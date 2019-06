Un homme considéré dangereux est recherché

La police de Québec recherche Serge Tremblay, soupçonné de tentative de meurtre à la suite d'une dispute conjugale. L'homme de 49 ans aurait quitté sa résidence dans l'arrondissement Beauport à pied vers 3 h 40 la nuit dernière.

La conjointe du suspect a été agressée à l'arme blanche. La femme de 41 ans est hors de danger. Elle demeure toutefois hospitalisée.

La collaboration du public est demandée dans cette histoire. « C'est un individu que l'on considère dangereux et agressif suite aux gestes qu'il a posés envers sa conjointe cette nuit. Alors, on demande aux gens de ne pas prendre de chances et de nous donner un coup de main. Si jamais il le voit, de faire le 911 et de ne pas hésiter », a affirmé Catherine Viel, de la police de Québec.

L'homme recherché mesure 1,83 mètre (6 pieds), porte une casquette et un pantalon de couleur foncée.