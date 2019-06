La CinéRobothèque de l'ONF présente, du 28 avril au 2 mai, la première édition de Aïe aïe aïe, la relève! / Emerging Filmmakers Wow. Cet événement annuel a pour but de célébrer la relève étudiante québécoise en cinéma. De plus, à partir du 1er mai, la CinéRobothèque offrira l'accès gratuit et en tout temps aux 10 000 films de sa collection.