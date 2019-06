La récession mondiale est terminée

Le Fonds monétaire international (FMI) confirme que la récession est terminée à l'échelle planétaire, dans ses Perspectives économiques mondiales publiées mercredi.

L'institution met toutefois en garde les gouvernements contre une menace qui risque de tout renverser : les déficits publics. Le FMI croit que ces déficits, causés par les efforts des États pour se sortir de la crise, doivent être résorbés au plus tôt.

Par ailleurs, la prévision de croissance mondiale en 2010 est revue à la hausse à 4,2 % contre 3,9 %. Elle demeure inchangée à 4,3 % pour 2011.

Selon le FMI, la reprise semble plus rapide aux États-Unis qu'en Europe ou au Japon, principalement en raison de l'aide gouvernementale qui a été accordée par le gouvernement de Barack Obama.

Les pays émergents

La Chine, le Brésil et l'Inde devraient connaître une croissance plus forte avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) d'environ 10 % d'ici 2011. En revanche, les pays développés comme le Canada et les États-Unis devraient enregistrer une croissance plus faible, d'environ 2,3 %, en raison de leurs ratios d'endettement très élevés.

Le FMI encourage donc les pays à adopter « dans l'urgence » des mesures qui permettront de réduire leurs dettes. Le Fonds souhaite du même souffle que les États maintiennent le plus longtemps possible les mesures d'aides adoptées en 2010 pour soutenir la reprise et le marché de l'emploi dégradé.